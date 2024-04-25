В G7 говорят о росте популярности предложения США по доходам от российских активов

Предложение США по использованию будущих процентов с замороженных российских активов на сумму около 300 млрд долларов для помощи Украине вместо полной их конфискации набирает популярности среди стран "Группы семи".

Об этом Reuters заявили два официальных лица G7, сообщает "Европейская правда".

Ранее США предложили привлечь десятки миллиардов евро для Украины путем обеспечения кредитов под залог будущих доходов от замороженных активов.

Использование процентов с замороженных российских активов – примерно 5 млрд долларов в год – выглядит одним из наиболее популярных вариантов преодоления разногласий между США и Европой накануне саммита лидеров G7 в Италии в июне.

Но члены G7 все еще спорят относительно определенных "сдерживаний", которые уменьшат эти ожидаемые сверхприбыли только до 2,5-3 млрд долларов, сказал один из собеседников, указав на 25-процентную налоговую ставку Бельгии, "комиссию за удобство", которую применяет депозитарий Euroclear, и предложенный резерв для рассмотрения судебных дел.

Министры финансов G7 пересмотрят этот вопрос на встрече в конце мая с целью достижения консенсусного предложения для представления лидерам на июньском саммите, сообщили официальные лица.

"Мы чувствуем неотложность построения международного консенсуса. Все признают, что нам нужно делать больше", – сказал чиновник.

Второй чиновник G7 повторил эту точку зрения, подчеркнув необходимость обеспечения долгосрочного потока финансирования для Украины.

Американский высокопоставленный чиновник сказал, что одобрение Конгрессом около 61 млрд долларов помощи США для Украины, которое долго откладывалось, и отдельного пакета в 50 млрд евро от Европейского Союза поможет Киеву, но он все еще сталкивается с дефицитом финансирования в 2025 и 2026 годах.

Вашингтон продолжает настаивать на том, что все варианты, включая прямую конфискацию российских активов, являются оправданными по международному праву и должны оставаться на столе, но он стремится достичь консенсуса вокруг идеи, которая может помочь Украине сейчас, сказал чиновник.

Смещение Вашингтона в сторону сосредоточения на процентах от активов произошло после того, как его толчок к конфискации активов натолкнулся на сопротивление со стороны Франции, Германии и Европейского центрального банка, которые обеспокоены тем, что евро может пострадать, если другие страны, такие как Китай, начнут репатриировать свои резервы.

Напомним, Палата представителей США в субботу, 20 апреля, одобрила законопроект, который предусматривает возможность конфискации в пользу Украины суверенных активов РФ и расширение антироссийских санкций. Президент Байден подписал этот закон 24 апреля.

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