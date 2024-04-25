В Беларуси приняли новую концепцию нацбезопасности и военную доктрину

Всебелорусское народное собрание утвердило обновленную концепцию нацбезопасности и военную доктрину, что является последним этапом согласования этих документов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило государственное информагентство БЕЛТА.

Проект новой редакции концепции нацбезопасности в феврале принял Совет безопасности Беларуси, также организовывались "общественные обсуждения"; тогда же Совбез утвердил изменения в военной доктрине.

Утверждение Всебелорусским народным собранием было последним этапом согласования, обновленные документы поддержали единогласно.

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Что касается военной доктрины, то министр обороны Виктор Хренин рассказал, что в ней указали "источники угроз для Беларуси", и среди возможных вариантов добавили "решение внутреннего конфликта руками псевдобелорусских экстремистских организаций вроде полка Калиновского".

По его словам, там акцентируют на якобы "региональных амбициях Польши", которые она якобы может попытаться реализовать с применением силы.

Хренин заявил, что в доктрине установили, с привязкой к концепции нацбезопасности, градацию угроз, чтобы дать правовую основу для реагирования, "не дожидаясь момента, когда нападение на Беларусь уже неизбежно и действовать поздно".

Среди новаций он назвал также включение в перечень военных угроз применение против Беларуси силы "в мирное время".

"Это то, с чем мы сталкиваемся сегодня на наших южных и западных границах. При этом сами по себе провокации, вооруженные акции и инциденты со стороны наших соседей не являются военным конфликтом, но они могут стать катализатором его решения. Поэтому реагировать нужно соответственно, прежде всего силовыми мерами стратегического сдерживания, что мы сейчас и делаем", – заявил глава Минобороны Беларуси.

Также в новой редакции доктрины детализировали союзнические обязательства Беларуси в рамках Союзного государства с РФ и то, как она может участвовать в "поддержании международного мира и безопасности".

Перед этим в четверг руководитель Комитета госбезопасности Беларуси заявил о якобы сорванной "атаке беспилотников" на Минск с территории Литвы; в Вильнюсе назвали это дезинформацией.

За день до этого самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что применение ядерного оружия – "его с Путиным дело".