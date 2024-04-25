У Польщі на 2,5 роки засудили російського шпигуна

Окружний суд у Гданську засудив до двох з половиною років ув'язнення росіянина, звинуваченого у шпигунстві на користь РФ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Radio Gdansk.

За даними слідства, росіянин брав участь у групах історичної реконструкції, де налагоджував контакти з діючими або відставними польськими військовими, від яких отримував інформацію.

За словами представниці окружної прокуратури в Гданську Гражини Вавринюк, шпигунська діяльність засудженого була зосереджена на військових частинах, розташованих у північно-східній частині Польщі.

"В її межах він виконував завдання, пов'язані з розпізнаванням важливих елементів збройних сил", – зазначила вона.

Як встановили слідчі, серед іншого росіянин надавав інформацію про дислокацію окремих військових частин, їхню структуру, а також про тип використовуваної техніки та озброєння.

Разом із ним на лаві підсудних опинилися двоє чоловіків, обвинувачених у корупції. Їх засудили до одного року позбавлення волі умовно, втім, вирок не є остаточним.

Вказують, що засуджений росіянин, який перебував у Польщі легально, займався шпигунською діяльністю протягом семи років та діяв під прикриттям бізнесу.

Раніше польські правоохоронці у співпраці з українською прокуратурою та Службою безпеки затримали громадянина Польщі Павела К., підозрюваного в співпраці з російською розвідкою для планування замаху на Володимира Зеленського.

Нагадаємо, в грудні суд Любліна визнав 14 громадян Росії, Білорусі та України винними в підготовці диверсій на користь Москви у складі шпигунського угруповання.

Відомо, що серед засуджених – російський хокеїст польського клубу із Сосновця Максим С., арештований у червні, а також, за даними польських ЗМІ, "два українські юристи та політолог, викладач французької мови, фармацевт, інженер-програміст".