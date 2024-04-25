Европарламент требует от "Альтернативы для Германии" раскрыть связи с Кремлем

Европейский парламент 25 апреля принял резолюцию с осуждением попыток Кремля вмешаться в демократические процессы и подорвать их, а также призывом привлечь к ответственности причастных к таким деструктивным воздействиям.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Европарламента.

В резолюции, которую поддержали 429 голосами "за", Европарламент выразил возмущение тем, что некоторые из депутатов получали деньги за распространение российской пропаганды и участвовали в деятельности пророссийского СМИ Voice of Europe.

Они призвали лидеров ЕС активнее противодействовать пророссийскому влиянию не только в институции ЕС, но и в своих странах, учитывая приближение выборов в Европарламент 6-9 июня 2024 года.

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Отдельно депутаты Европарламента выразили обеспокоенность в связи с тем, что ведущего евродепутата от "Альтернативы для Германии" Максимилиана Кра подозревают в получении денег от агентов Кремля, а также арестом его помощника в Германии по подозрению в шпионаже в пользу Китая.

"Парламент призывает "Альтернативу для Германии" безотлагательно публично задекларировать свои финансовые отношения, особенно с Кремлем, а также публично раскрыть цель и точную сумму всех платежей, поступающих из источников, связанных с Кремлем", – говорится в резолюции.

Европарламент также предлагает принять меры для противодействия иностранному вмешательству со стороны других стран, не только России, и добавить прокремлевские СМИ в будущий 14-й пакет санкций против России.

Напомним, накануне сообщалось, что Франция просит ЕС ввести новый режим санкций для борьбы с российской дезинформацией и операциями по влиянию на выборы по всему миру.

В этом месяце Бельгия открыла уголовное расследование относительно возможного вмешательства России в выборы после того, как чешское правительство заявило, что разоблачило российскую сеть, которая пыталась повлиять на политику, включая выплаты европейским политикам.