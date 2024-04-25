Туск назвал дату перестановок в правительстве в связи с европейскими выборами

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что объявит о перестановках в правительстве 10 мая в связи с тем, что ряд действующих министров увольняются с должностей для участия в выборах в Европарламент.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Туск рассказал о своих планах на период после вынужденного больничного, упомянув, среди прочего, что 10 мая проведет перестановки в правительстве.

Замену придется искать трем министрам от "Гражданской платформы", которые заняли первые позиции в списках партии на выборы в Европарламент.

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Это министр внутренних дел и администрации Марчин Кервинский, министр культуры и национального наследия Бартоломей Сенкевич и министр госактивов Борис Будка.

По этой же причине может подать в отставку министр по вопросам развития Кшиштоф Гетьман, который будет баллотироваться в Европарламент от "Польской крестьянской партии", и трое представителей "Левицы", имеющие должности заместителей министров в нескольких ведомствах.

Выборы в Европарламент дают "Гражданской коалиции" еще один шанс закрепить свое место господствующей политической силы в Польше после того, как она не смогла достичь окончательной победы над бывшей партией власти "Право и справедливость" на местных выборах.

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