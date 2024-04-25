Сейм Литвы на год продлил ограничения против россиян и белорусов

Сейм Литвы 25 апреля на год продлил национальные санкции против граждан России и Беларуси, отклонив предложения ввести дополнительные ограничения к действующим правилам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

109 депутатов литовского Сейма проголосовали за продление действия закона об установлении ограничительных мер из-за военной агрессии против Украины. Двое депутатов были против, еще восемь – воздержались.

Самым значительным нововведением является запрет на ввоз в Литву сельскохозяйственной продукции и кормов российского или белорусского происхождения. Конкретный список запрещенных продуктов и кормов еще должно утвердить правительство.

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В то же время из одобренного во вторник проекта изъяли дополнение о том, что россияне и белорусы, которые намеренно и систематически публично распространяют антигосударственную пропаганду или одобрительно оценивают преступления агрессии, должны потерять вид на жительство в Литве.

Предложение ограничить поездки россиян и белорусов в Литве на родину даже не рассматривали, поскольку для его принятия к рассмотрению не хватило голосов.

Правительство Литвы еще в феврале предложило продлить ограничительные меры для россиян и белорусов еще на год, поскольку полномасштабная война, начатая Россией против Украины 24 февраля 2022 года, продолжается, а причины, по которым закон был принят в прошлом году, никуда не исчезли.

Согласно принятому в прошлом году закону, россияне и белорусы ограничены в возможности получения литовских виз и электронного статуса резидента, еще больше усложняется возможность российских граждан приезжать в Литву и покупать недвижимость, а также их заявления на получение вида на жительство в Литве временно не принимаются.

Принятый закон о национальных санкциях будет действовать до 2 мая 2025 года. Его еще должен подписать президент Гитанас Науседа. В прошлом году он наложил вето на такой закон из-за различий в санкциях, наложенных на граждан России и Беларуси, но Сейм это вето преодолел.

По данным литовского Департамента миграции, сейчас вид на жительство в Литве имеют 62 884 гражданина Беларуси и 15 678 граждан России.