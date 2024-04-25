ЗМІ: На вихідних у Катарі пройде зустріч радників щодо Cаміту миру

Радники з питань національної безпеки та високопосадовці з усього світу зустрінуться в катарській Досі цими вихідними, щоб обговорити плани проведення саміту щодо миру в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це Bloomberg повідомили поінформовані джерела.

За словами співрозмовників агентства, список учасників зустрічі в столиці Катару ще не сформували остаточно. Вони додали, що Росію не запросили, а чи буде присутній Китай, залишається незрозумілим.

Союзники України вважають присутність Китаю важливою для успіху саміту, враховуючи вплив, який, за їхніми словами, Пекін має на Москву.

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Досі Китай брав участь лише в одній зустрічі, яка відбулася в Саудівській Аравії в серпні минулого року. Пекін та кілька інших країн, що входять до групи БРІКС, наполягають на тому, що Росію слід запросити до участі в дискусіях.

Зустріч посадовців з країн G7 та так званого Глобального Півдня є частиною переговорів, які готують ґрунт для саміту високого рівня, що має відбутися у Швейцарії в червні.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка дізналась про план Росії з перешкоджання Глобальному саміту миру у Швейцарії, запланованому на середину червня.

Зеленський наголосив, що Україна та союзники однаково зацікавлені в притягненні Росії до відповідальності, й саме саміт миру у Швейцарії "дає всім нам реальний шанс на справедливий мир і відновлення дієвості міжнародного права".

Дводенна конференція високого рівня щодо врегулювання війни в Україні – інавгураційний Саміт миру – відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня.

Росія вже говорила, що не братиме участі в переговорах.

Президент Зеленський говорив, що розроблені у Швейцарії деталі мирного плану деякі "представники континентів" передадуть РФ.