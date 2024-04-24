Зеленський: Росія хоче зірвати саміт миру у Швейцарії, і ми знаємо як

Президент Володимир Зеленський стверджує, що українська розвідка дізналась про план Росії з перешкоджання Глобальному саміту миру у Швейцарії, запланованому на середину червня.

Про це він сказав 24 квітня під час зустрічі з українськими та іноземними дипломатами, про що написав у Twitter (X), передає "Європейська правда".

За словами голови держави, розвідка України має "конкретні дані" про те, що Росія "не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше".

"І ми разом повинні цьому протидіяти – повинні працювати в єдності заради справедливого миру", – закликав він.

Зеленський наголосив, що Україна та союзники однаково зацікавлені в притягненні Росії до відповідальності, й саме саміт миру у Швейцарії "дає всім нам реальний шанс на справедливий мир і відновлення дієвості міжнародного права".

Дводенна конференція високого рівня щодо врегулювання війни в Україні – інавгураційний Саміт миру – відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня.

Росія вже говорила, що не братиме участі в переговорах.

Президент Зеленський говорив, що розроблені у Швейцарії деталі мирного плану деякі "представники континентів" передадуть РФ.