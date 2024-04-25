ЗМІ: У Франції затримали підлітка, який міг готувати теракт на Олімпіаді

У Франції заарештували 16-річного підлітка, який міг готувати теракт під час літніх Олімпійських ігор у Парижі.

Про це стало відомо телеканалу BMFTV, повідомляє "Європейська правда".

Розслідуванням справи займається Національна антитерористична прокуратура.

Підлітка заарештували після того, як він у соціальних мережах написав, що має намір зробити пояс з вибухівкою, щоб "померти як мученик" під час Олімпіади.

Близьке до слідства джерело розповіло, що затриманий планував теракт на стадіоні "Дефанс".

Наразі він перебуває під вартою в поліції. Правоохоронці хочуть з'ясувати, чи був план вчинення терористичного акту реальністю, і якщо так, то чи був він успішно реалізований. Розслідування доручено Генеральному управлінню внутрішньої безпеки.

За інформацією телеканалу, підліток сказав, що "хоче померти мученицькою смертю в ім'я ісламського халіфату".

Хлопця арештували у будинку його батьків. Під час обшуку у нього виявили мобільний телефон і різні записи, в яких йшлося про прихильність до "Ісламської держави".

Затриманий підліток наразі перебуває під вартою, поки правоохоронці перевіряють, чи реальними були його погрози теракту.

Раніше головне управління внутрішньої безпеки Франції заявило, що стурбоване ймовірністю терористичних атак під час церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор у Парижі.

Франція вирішила залучити військових із низки партнерських країн до заходів безпеки під час проведення ігор у Парижі.

Крім того, французькі сили безпеки перевіряють до мільйона осіб перед Олімпійськими іграми, включаючи спортсменів і людей, які живуть поруч з ключовими об'єктами інфраструктури.