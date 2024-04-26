Возле Афин обнаружили тайник с 314 немецкими бомбами времен Второй мировой

Во время работы над масштабным градостроительным проектом в бывшем комплексе аэропорта Эллинико к югу от Афин обнаружили 314 бомб времен Второй мировой войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Мэр Эллинико-Аргируполи Джаннис Константатос заявил, что тайник с боеприпасами немецкого производства был найден на глубине двух метров под бывшим клубом, детскими садами и спортивными сооружениями, построенными для Олимпийских игр 2004 года в Афинах.

фото: ekathimerini.com

"К счастью, взрывов и аварий не произошло. Удивительно, как целый аэропорт и многочисленные объекты муниципальной и гражданской авиации работали на таком минном поле", – сказал он.

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Обезвреживанием бомб занимался отряд по разминированию греческой армии (TENX).

В конце февраля власти Бельгии взорвали бомбу времен Второй мировой войны, найденную на пляже возле бельгийского города Коксийде.

В феврале прошлого года в море возле Гданьска обнаружили сразу четыре бомбы времен Второй мировой войны, а осенью возле Гданьска нашли остатки немецкого военного судна.