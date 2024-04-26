Возле Афин обнаружили тайник с 314 немецкими бомбами времен Второй мировой
Новости — Пятница, 26 апреля 2024, 11:14 —
Во время работы над масштабным градостроительным проектом в бывшем комплексе аэропорта Эллинико к югу от Афин обнаружили 314 бомб времен Второй мировой войны.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.
Мэр Эллинико-Аргируполи Джаннис Константатос заявил, что тайник с боеприпасами немецкого производства был найден на глубине двух метров под бывшим клубом, детскими садами и спортивными сооружениями, построенными для Олимпийских игр 2004 года в Афинах.
"К счастью, взрывов и аварий не произошло. Удивительно, как целый аэропорт и многочисленные объекты муниципальной и гражданской авиации работали на таком минном поле", – сказал он.
Обезвреживанием бомб занимался отряд по разминированию греческой армии (TENX).
В конце февраля власти Бельгии взорвали бомбу времен Второй мировой войны, найденную на пляже возле бельгийского города Коксийде.
В феврале прошлого года в море возле Гданьска обнаружили сразу четыре бомбы времен Второй мировой войны, а осенью возле Гданьска нашли остатки немецкого военного судна.