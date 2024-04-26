В Швейцарии парламентский комитет поддержал план помощи Украине на $5,5 млрд

Комитет швейцарского парламента в четверг вечером проголосовал за многолетнюю помощь Украине в размере 5 млрд швейцарских франков (5,5 млрд долларов) в рамках более широкого пакета, направленного на улучшение обороноспособности нейтральной Швейцарии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Комитет по безопасности верхней палаты парламента одобрил пакет, чтобы предоставить 10,1 млрд франков дополнительных средств для армии вместе с суммой для Украины.

План, который все еще сталкивается с рядом парламентских препятствий, прежде чем он сможет стать законом, был принят восемью голосами против пяти, при этом правые партии выступают против него.

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В заявлении парламент отметил, что многомиллиардный пакет был задуман как чрезвычайный вклад в безопасность Швейцарии и "мир в Европе" из-за войны, которую Россия ведет против Украины.

На Швейцарию давят западные союзники, чтобы она помогла Украине, хотя правые националисты в парламенте требуют от страны строгого нейтралитета.

Украинская часть пакета предусматривает поддержку реконструкции и ремонта повседневной инфраструктуры, необходимой для жизни и выживания в Украине, сообщили в парламенте.

10 апреля Швейцария заявила, что планирует усилить экономическое развитие и долгосрочную реконструкцию Украины в течение следующих двенадцати лет.

До 2036 года на эти цели планируется выделить в целом 5 млрд швейцарских франков (более 5 млрд евро). В качестве первого шага около 1,5 млрд швейцарских франков будет выделено из бюджета международного сотрудничества до 2028 года.

Напомним, группа активистов при поддержке ультраправой Швейцарской народной партии собрала подписи за проведение референдума о нейтральном статусе страны, который может подорвать введенные ею санкции против России.