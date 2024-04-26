ЕС продлил санкции против причастных к попыткам дестабилизации в Молдове

Совет Евросоюза продлил до 29 апреля 2025 года ограничительные меры против лиц, ответственных за действия, направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитету и независимости Молдовы.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

В пресс-релизе говорится, что в настоящее время ограничительные меры действуют против 11 физических и одного юридического лица.

Активы лиц, включенных в список санкций ЕС, подлежат замораживанию. Им также запрещено генерировать средства или получать доступ к предоставляемым им экономическим ресурсам прямо или косвенно.

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Кроме того, на физических лиц, включенных в список, распространяется запрет на въезд и транзит через территорию Евросоюза.

Ранее Совет ЕС ввел ограничительные меры против шести физических и одного юридического лица, ответственных за действия, направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитету и независимости Молдовы.

Напомним, в апреле 2023 года ЕС по просьбе Молдовы создал рамки для целевых ограничительных мер против лиц, ответственных за поддержку или осуществление действий, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости страны.

Под эти санкции попали в частности молдавские олигархи-беглецы Владимир Плахотнюк и Илан Шор, а также топ-депутат партии "Шор" Марина Таубер.