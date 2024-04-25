Німеччина та Франція підпишуть угоду про спільну розробку нового танка

Німеччина та Франція у п'ятницю підпишуть угоду про спільну розробку нового танка MGCS (Main Ground Combat System) на тлі прагнень Європи зміцнити свою оборону через війну РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Bloomberg.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та його французький колега Себастьєн Лекорню повідомили виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, що в п'ятницю у Парижі вони підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо проєкту.

"Ми спільно розробляємо систему майбутнього, орієнтовану на те, що нам потрібно – від штучного інтелекту та найсучасніших сенсорних технологій до можливості безпілотного використання системи в певних ситуаціях", – сказав Пісторіус.

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Своєю чергою Лекорню зазначив, що проєкт MGCS враховуватиме уроки, отримані під час бойових дій в Україні, і гарантуватиме, що танк добре взаємодіятиме з іншими видами озброєнь.

Уряди обох країн також сподіваються побачити прогрес в іншій важливій франко-німецькій оборонній інновації – Future Combat Air System, яка передбачає розробку винищувача наступного покоління.

Раніше Лекорню і Пісторіус повідомили про домовленість щодо розподілу навантаження на промисловість у виробництві нового покоління танків MGCS, які у майбутньому мають замінити французькі Leclerc і німецькі Leopard.

Перед цим федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його уряд не відмовляється від спільних проєктів створення винищувача FCAS з Францією та Іспанією, а також танка MGCS – з Францією.

Франція, Німеччина та Іспанія 2022 року досягли домовленості про початок наступного етапу розробки нового винищувача, який отримав назву FCAS, найбільшого в Європі оборонного проєкту з орієнтовною вартістю понад 100 мільярдів євро.

Також ЗМІ інформували, що Німеччина спільно з Італією, Швецією та Іспанією планує побудувати новий бойовий танк під керівництвом компаній Krauss-Maffei Wegmann (KMW) та Rheinmetall.