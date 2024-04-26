Топ-генерал США объяснил, что даст Украине недавний пакет помощи на $1 млрд

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун считает, что недавно объявленная военная помощь Украине в размере 1 миллиарда евро даст украинским силам "больше гибкости" на поле боя.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам 21-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 26 апреля, пишет "Европейская правда".

Браун отметил, что ранее украинские военные, не зная, когда Конгресс США одобрит дополнительное финансирование для военной помощи Киеву, "со временем должны были нормировать, экономить боеприпасы".

"Поэтому этот пакет – и дальнейшие пакеты благодаря дополнительному финансированию – дает им больше гибкости, чтобы иметь возможность вести операции и действенно использовать эти ресурсы против российской угрозы", – считает он.

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Как сообщалось, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 млрд долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов.

Накануне советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS и их поставки будут продолжаться и в будущем.

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