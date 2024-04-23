Європа є континентом, який нагрівається найшвидше, а її температура зростає приблизно вдвічі вище, ніж у середньому в світі, стверджують дві провідні організації моніторингу клімату.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

У спільній доповіді Всесвітньої метеорологічної організації ООН та кліматичного агентства ЄС Copernicus про стан клімату в Європі за минулий рік йдеться, що, згідно із середніми показниками за останні п’ять років, температура в Європі наразі на 2,3 градуса за Цельсієм вище доіндустріального рівня та на 1,3 градуса за Цельсієм вище в усьому світі.

У звіті оголошено "червоне попередження" про те, що світ робить недостатньо для боротьби з наслідками глобального потепління.

Звіт щодо Європи цього року зосереджується на впливі високих температур на здоров’я людини, де зазначають, що смертність, пов’язана зі спекою, зросла на всьому континенті.

Вказують, що понад 150 осіб загинуло минулого року безпосередньо внаслідок штормів, повеней та лісових пожеж, які спричинила екстремальна погода. Вартість економічних збитків, пов’язаних із погодою та кліматом, 2023 року оцінили у понад 13,4 млрд євро.

Високі температури сприяли втраті льодовиків на континенті, зокрема в Альпах, які втратили близько 10% залишків льодовиків за останні два роки.

Водночас автори звіту вказали на деякі винятки, наприклад, те, що температури були нижчими за середні в Скандинавії та Ісландії.

У звіті йдеться, що в Європи є можливість розробити цільові стратегії для прискорення переходу до відновлюваних ресурсів, таких як енергія вітру, сонця та гідроелектроенергії, у відповідь на наслідки зміни клімату.

Минулого року на континенті виробили 43% електроенергії з відновлюваних ресурсів, порівняно з 36% роком раніше, повідомляють агентства.

Раніше Греція зафіксувала рекордну середню температуру взимку в 11,8 градуса за Цельсієм, а з початку квітня температура була надзвичайно високою. У вівторок у Ханьї на Криті температура досягла 31 градуса.

Перед цим у Румунії, як і фактично у всій Європі, тривалий час спостерігалася аномально тепла для сезону погода. У Франції на початку квітня через повітряні маси з Африки температура повітря прогрілася до літніх показників.

Нагадаємо, Європейська служба з питань змін клімату Copernicus повідомила, що березень 2024 року глобально став найтеплішим в історії спостережень, і це вже десятий поспіль рекордний місяць. Безпосередньо у Європі березень 2024 року став другим найтеплішим в історії.