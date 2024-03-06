У Раді хочуть зобов’язати спікера скасувати обмеження на відрядження депутатів

Група депутатів, передусім від опозиційної фракції "Європейська солідарність", зареєструвала проєкт постанови, який пропонує зобов’язати спікера Руслана Стефанчука скасувати обмеження на закордонні відрядження.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зареєстрований 4 березня у Верховній раді проєкт постанови №11058 посилається на резолюцію Європейського парламенту "в частині скасування обмежень щодо закордонних поїздок народних депутатів України".

Автори проєкту вказують, що обмеження на зарубіжні поїздки депутатів набули системного характеру, зокрема щодо опозиції, та "призвели до суттєвого згортання зовнішньополітичного вектору парламентської діяльності в обстоюванні національних інтересів України у критичний для держави період".

Документ пропонує протягом п’яти днів після його ухвалення в Раді зобов’язати спікера Руслана Стефанчука скасувати обмеження на закордонні поїздки депутатів, визначені у двох його постановах від 29 та 30 грудня.

Також його зобов’яжуть звернутись до президента для внесення змін до указу, який регламентує ці відрядження. Окремо уряду доручать змінити постанову про правил перетину державного кордону, аби під обмеження не потрапляли жінки-депутати.

Як відомо, за останні місяці стались кілька гучних скандалів із недопуском опозиційних депутатів на зустрічі з міжнародними партнерами. Серед іншого, Порошенко заявив, що його не випустили на Мюнхенську безпекову конференцію нібито через загрозу його життю. У Раді тоді заявили, що не отримували від Порошенка "заяв і відповідних документів".

29 лютого єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї опублікував лист Порошенка з проханням вплинути на уряд України та припинити "дискримінаційну практику" невипуску за кордон і врахувати цю ситуацію у євроінтеграційному прогресі України.

Після цього віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина звинуватила Порошенка у спробі зриву євроінтеграції.

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