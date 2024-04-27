Глава Еврокомиссии: Если бы Венгрия сегодня хотела вступить в ЕС, мы бы ее тоже проверили

Если бы Венгрия подала сегодня заявку на членство в Европейском Союзе, в Еврокомиссии проверили бы, соответствует ли она, как и другие страны, условиям членства.

Об этом сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в интервью небольшой группе журналистов, сообщило венгерское издание Népszava, пишет "Европейская правда".

У главы Еврокомиссии спросили, приняли бы Венгрию сегодня в Евросоюз, будь она потенциальной кандидаткой.

"Венгрию ожидал бы тот же процесс, что и любую другую страну, которая хочет присоединиться к Европейскому Союзу. Это начинается с… проверки того, отвечает ли заявитель требованиям, начиная от экономической деятельности и верховенства права и стабильной судебной системы до свободного от коррупции общественной жизни. Потому что для всех нас важно, чтобы все граждане Европейского Союза имели одинаковые права", – объяснила Урсула фон дер Ляен.

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Глава Еврокомиссии давала свои комментарии по случаю присоединения 1 мая 2004 года к ЕС восьми стран Центральной и Восточной Европы, включая Венгрию, а также Кипр и Мальту.

По словам президентки комиссии, расширение 2004 года является "прекрасной историей успеха", преимущества которой могут почувствовать граждане, которые могут свободно путешествовать, учиться и работать в ЕС.

Это расширение также дало большой толчок экономике, поскольку торговля внутри ЕС выросла на 40% за два десятилетия и было создано 6 миллионов рабочих мест в десяти новых государствах-членах, а безработица сократилась вдвое.

"Изменился и наш взгляд, мы многому научились по горькому опыту, который эти страны получили от Советского Союза. Они многому научили нас о поведении Кремля и президента Путина, и это усилило нашу бдительность", – добавила Урсула фон дер Ляен.

Напомним, в декабре прошлого года Еврокомиссия разблокировала 10,2 миллиарда евро из фондов ЕС, предназначенных для Венгрии, выплата которых была заморожена из-за беспокойства по поводу ситуации с правами человека и верховенством права в стране.

Решение президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен разморозить средства встретило негативную реакцию со стороны депутатов Европарламента, обвинивших ее в том, что она подверглась шантажу Орбана.

Президент Европарламента Роберта Метсола согласилась с намерением законодательного органа подать в суд на Европейскую комиссию из-за ее решения разморозить миллиарды евро для Венгрии.