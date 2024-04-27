ЕС требует от России отменить "внешнее управление" в отношении "дочек" компаний Евросоюза

В Евросоюзе требуют от России отменить решение, которым российские дочерние компании итальянской водонагревательной компании Ariston и немецкого производителя бытовой техники BSH Hausgeraete были переданы во временное внешнее управление.

Об этом говорится в заявлении спикера внешнеполитической службы ЕС, опубликованном в субботу, сообщает "Европейская правда".

Согласно заявлению, Россия продолжает принимать меры против компаний ЕС, работающих в стране.

"Эти меры, направленные против законной экономической деятельности, являются еще одним доказательством пренебрежения Россией международным правом и правилами. Россия подтверждает, что действует непредсказуемо также и в экономическом поле, и создала бизнес-климат, который является своевольным и враждебным по отношению к иностранным инвесторам",– сказано в заявлении.

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Европейский Союз призывает Россию отменить эти меры и искать приемлемые решения с европейскими компаниями, на которые они направлены.

Накануне глава Кремля Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" 100% дочерних российских организаций Ariston Holding и BSH Hausgerate.

Речь идет о частях в ООО "Аристон Термо Русь" и ООО "БСХ Бытовые приборы".

Напомним, ЕС начал работу над следующим, четырнадцатым пакетом санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Ограничения должны касаться нефтяных танкеров или "теневого флота", которые транспортируют российскую нефть, несмотря на препятствующие этому санкции.