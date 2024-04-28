Италия вызвала посла России из-за присвоения имущества "дочки" итальянской компании

Италия вызвала посла России в связи с решением Кремля передать под контроль структуры "Газпрома" имущество итальянской группы Ariston Thermo на территории России.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Антонио Таяни.

Министр сообщил, что поручил генеральному секретарю вызвать в МИД посла России в Италии.

"Правительство просит объяснений в связи с национализацией группы Ariston Thermo. Мы также работаем с Брюсселем совместно с Германией", – сообщил Таяни.

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#Russia Ho dato mandato al Segretario generale della #Farnesina di convocare l’ambasciatore della Federazione russa in Italia. Il Governo chiede chiarimenti sulla vicenda della nazionalizzazione dell’Ariston Thermo Group. Al lavoro anche con Bruxelles,in raccordo con la Germania. – Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) April 27, 2024

Перед этим в пятницу правитель России подписал указ о передаче 100% акций дочерних компаний итальянской Ariston и немецкой BSH Hausgeräte в России во "временное управление" структуры "Газпрома".

В Евросоюзе также требуют от России отменить решение, которым российские дочерние компании итальянской водонагревательной компании Ariston и немецкого производителя бытовой техники BSH Hausgeraete были переданы под "временное внешнее управление".

Напомним, ЕС начал работу над следующим, четырнадцатым пакетом санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Ограничения должны касаться нефтяных танкеров или "теневого флота", которые транспортируют российскую нефть вопреки санкциям.