Укр Рус Eng

Италия вызвала посла России из-за присвоения имущества "дочки" итальянской компании

Новости — Воскресенье, 28 апреля 2024, 08:26 — Мария Емец

Италия вызвала посла России в связи с решением Кремля передать под контроль структуры "Газпрома" имущество итальянской группы Ariston Thermo на территории России.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Антонио Таяни.

Министр сообщил, что поручил генеральному секретарю вызвать в МИД посла России в Италии.

"Правительство просит объяснений в связи с национализацией группы Ariston Thermo. Мы также работаем с Брюсселем совместно с Германией", – сообщил Таяни.

Реклама:

Перед этим в пятницу правитель России подписал указ о передаче 100% акций дочерних компаний итальянской Ariston и немецкой BSH Hausgeräte в России во "временное управление" структуры "Газпрома".

В Евросоюзе также требуют от России отменить решение, которым российские дочерние компании итальянской водонагревательной компании Ariston и немецкого производителя бытовой техники BSH Hausgeraete были переданы под "временное внешнее управление".

Напомним, ЕС начал работу над следующим, четырнадцатым пакетом санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Ограничения должны касаться нефтяных танкеров или "теневого флота", которые транспортируют российскую нефть вопреки санкциям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия Россия
Реклама: