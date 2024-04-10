Президент Румунії вважає, що країні потрібно більше резервістів

Президент Румунії Клаус Йоганніс вважає, що Румунії важливо мати більше резервістів з військовою підготовкою.

Як повідомляє Digi24, пише "Європейська правда", про це Йоганніс сказав під час виступу на публічному заході.

Президент заявив, що Румунії слід відновлювати свою оборонну промисловість та активізувати зусилля для зміцнення резерву підготовлених військовослужбовців.

"Захист наших громадян – це один із фундаментальних обов’язків держави. Але безпеку людей неможливо гарантувати без армії, що оснащена сучасним озброєнням. Починаючи з 2023 року, Румунія збільшила видатки на оборону з 2% до 2,5% ВВП… Одночасно ми маємо активізувати зусилля для зміцнення резерву військовослужбовців, відродити національну оборонну промисловість, модернізувати транспортну інфраструктуру", – зазначив Йоганніс.

Його коментарі пролунали у контексті очікуваного розгляду у парламенті законопроєкту про добровільну базову військову підготовку. Проєкт передбачає, що громадяни обох статей віком від 18 до 35 років можуть з власної ініціативи записатися на проходження базової військової підготовки протягом 4 місяців та отримати також грошову компенсацію.

Як відомо, у багатьох країнах Європи на тлі війни Росії проти України активізувалися дискусії про перегляд існуючих підходів у питаннях військової служби.

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