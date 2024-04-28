Правительство Португалии не планирует репараций за политику колониальной эпохи

Правительство Португалии заявило, что не планирует мер для компенсаций странам и народам, пострадавшим от политики Португалии колониальной эпохи.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Правительство заявило, что не планирует инициировать процесс выплаты репараций пострадавшим от колониальной политики Португалии в прошлом после того, как такое мнение высказал президент Марчело Ребелу де Соуза.

Правительство отреагировало заявлением, что не имеет программы конкретных действий для выплаты репараций, и такой политики придерживались также предыдущие правительства.

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Также Лиссабон заявил, что стремится к "углублению отношений, уважению к исторической правде и все более глубокому и близкому сотрудничеству", отметив, что с рядом бывших колоний Португалии существует сотрудничество в сфере образования, культуры и здравоохранения, в дополнение к финансовому и экономическому сотрудничеству.

Напомним, ранее на этой неделе президент Португалии предположил, что страна должна предложить компенсацию бывшим колониям за политику Лиссабона в колониальную эпоху.

Его предложения раскритиковали политсилы правого спектра.

Португалия была колониальной империей более пяти веков и контролировала, среди прочего, территории современных Анголы, Мозамбика и Бразилии.

В ноябре президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения за преступления, совершенные во время колониального правления страны в Танзании.