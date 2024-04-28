Эрдоган на встрече с Рютте рассказал, чего ожидает от нового генсека НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с главой правительства Нидерландов Марком Рютте заявил, что новый генеральный секретарь НАТО, который придет на смену Йенсу Столтенбергу, предоставит приоритетности проблемам Турции, связанным с терроризмом.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Эрдоган сказал, что борьба с терроризмом была одной из ведущих тем во время его дискуссий с Рютте, который находился в Стамбуле, чтобы заручиться поддержкой Турции относительно своей кандидатуры на должность генсека НАТО.

"Мы сказали ему, что в соответствии с духом альянса, ни одна террористическая организация, особенно РПК (Рабочая партия Курдистана) и ее филиалы, не должны терпеть", – сказал турецкий президент.

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Кроме того, Эрдоган заявил, что "крайне важно, чтобы новый генеральный секретарь приложил согласованные усилия для снятия санкций, ограничений и препятствий в оборонной промышленности среди союзников".

Он также рассказал, что передал просьбу Турции президенту Румынии Клаусу Йоханнису, который также является кандидатом на должность генерального секретаря НАТО.

Эрдоган не раскрыл, кого выберет Турция из этих двух кандидатов, но сказал, что решение будет основываться на "понимании".

В то же время он пожелал Рютте успехов на его "новой дороге".

Кандидатуру Рютте на должность генсека Альянса поддерживают, в частности, ключевые государства, такие как США, Великобритания, Франция и Германия.

Среди стран, позиция которых еще ставит под вопрос назначение Рютте, есть Венгрия, Словакия и Румыния. От Румынии на эту должность претендует ее действующий президент Клаус Йоханнис.

Ранее президент Турции намекал, что готов поддержать Рютте, если тот пообещает серьезно воспринимать беспокойство Турции по борьбе с терроризмом – имея в виду противостояние с курдской группировкой PKK, а также хочет, чтобы Рютте "беспристрастно" действовал в ситуациях, когда Турция будет иметь спор с другими членами НАТО (прежде всего Грецией и Кипром, у которых с Турцией непростые отношения).