Польская оппозиция выдвинула в еврокомиссары бывшего соратника Туска 

Лидер польской консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский выдвинул Яцека Сариуша-Вольского – многолетнего депутата Европарламента и соперника нынешнего премьер-министра Дональда Туска за место в Европейском совете – кандидатом от партии на должность комиссара ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Политсила выдвинула своего кандидата даже несмотря на то, что потеряла право номинировать комиссаров, поскольку сейчас она находится в оппозиции. Выдвигать кандидата в Еврокомиссию от Польши должно правительство.

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Тем не менее, партия решила представить своего кандидата, 75-летнего Яцека Сариуша-Вольского, который является членом Европарламента с момента вступления Польши в ЕС в 2004 году.

"У нас есть наш кандидат на должность комиссара ЕС, который является... суперкомпетентным человеком с сильным характером и темпераментом", – сказал Качиньский о Сариуше-Вольском на съезде "ПиС" в Варшаве, где партия начала свою кампанию на европейских выборах.

Сариуш-Вольский, один из главных переговорщиков по членству Польши в ЕС, был членом "Гражданской платформы" Туска до 2017 года, а затем он стал самым громким критиком Туска.

В начале 2017 года, чтобы не дать Туску продлить свой срок на посту президента Европейского совета, правительство "ПиС" выдвинуло Сариуша-Вольского своим кандидатом на эту должность. Однако он не получил поддержки ни от одной страны, кроме Польши, что привело к тому, что Туск остался в должности до 2019 года.

Выдвинув свою кандидатуру против Туска на пост председателя Европейского совета, Сариуш-Вольский был исключен из "Гражданской платформы" и потерял должность заместителя лидера Европейской народной партии.

В 2019 году он присоединился к "ПиС" для участия в европейских выборах и успешно выиграл мандат депутата Европарламента.

В прошлом месяце Туск дал понять, что в случае создания должности комиссара ЕС по вопросам обороны в следующем составе Еврокомиссии эта должность может быть интересной для министра иностранных дел Радослава Сикорского.







