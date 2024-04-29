Украина получила высоковольтный трансформатор с Рижской ГЭС

Акционерное общество Latvenergo передало украинской стороне в качестве пожертвования высоковольтный трансформатор с Рижской ГЭС, 60 тонн масла и компрессор сжатого воздуха.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Delfi.

"Украина получила очень важную для нее на данный момент партию – энергетические системы оборудования, подаренного Latvenergo", – говорится в сообщении.

Переданный высоковольтный трансформатор Реклама: ФОТО: DELFI

В частности, Украине подарили трансформатор ТС-250000/330 мощностью 250 МВА, который ранее использовали на Рижской ГЭС, компрессор сжатого воздуха GR110 и 60 тонн трансформаторного масла.

С доставкой негабаритного груза к месту назначения помогла латвийская Государственная пожарно-спасательная служба. Транспортные расходы покрыл Евросоюз.

"С поставкой высоковольтного трансформатора, масла и компрессора жителям Украины будет оказана помощь на бытовом уровне, а также для водоснабжения и теплоснабжения больниц, школ и других объектов. Давайте будем едины, пока Украина не победит!" – заявил Арнис Кургс, административный директор Latvenergo.

Передачу Украине большого генератора во время визита в Киев 26 апреля анонсировала глава МИД Латвии Байба Браже.

Она также сообщила, что Латвия будет совместно с Украиной наращивать производство беспилотников в рамках "коалиции дронов".