Зеленский пригласил лидера демократов в Палате представителей посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что пригласил лидера демократического меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса посетить Украину.

О разговоре президент сообщил в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Джеффрис сыграл решающую роль в помощи спикеру Палаты представителей, республиканцу Майку Джонсону принять законопроект об иностранной помощи, который включает помощь Украине на 61 млрд долларов.

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Зеленский отметил, что поблагодарил Джеффриса за его личную роль в принятии Конгрессом закона о помощи Украине.

"Отметил двухпартийную поддержку нашей страны в Конгрессе и лидерство президента Байдена. Пригласил господина Джеффриса в Украину", – сообщил Зеленский.

Также президент рассказал о насущной потребности в усилении украинской противовоздушной обороны системами Patriot для защиты украинских городов и общин, экономики и критической инфраструктуры от российского воздушного террора.

Приглашение поступило через несколько дней после того, как Зеленский заявил, что пригласил спикера Джонсона посетить Украину.

Джеффрис играл центральную роль в борьбе за одобрение иностранной помощи, оказывая давление на Джонсона, чтобы он выложил на рассмотрение законопроект о помощи Украине, и предоставляя голоса демократов.

Джеффрис даже позволил демократам в Комитете по регламенту Палаты представителей проголосовать за пакет, что стало чрезвычайно редким моментом.

Напомним, накануне в Демократической партии заявили, что не поддержат отставку спикера Джонсона, если ультраправая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин вынесет этот вопрос на голосование.