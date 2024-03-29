У Греції стався помірної сили землетрус

Землетрус магнітудою 5,7 стався на півдні Греції біля узбережжя західного Пелопоннесу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Kathimerini.

За даними Афінського геодинамічного інституту, землетрус стався о 9:12 ранку в п’ятницю вранці, а його центр був під морським дном біля островів Строфадес, приблизно за 120 кілометрів на південний-південний захід від міста Патри.

Це був землетрус магнітудою 5,7 а за хвилину до нього відбувся слабший поштовх магнітудою 4,3.

Поштовхи відчували в грецькій столиці та на південному острові Крит.

Повідомлень про руйнування чи постраждалих внаслідок землетрусу не надходило.

Греція розташована в дуже сейсмічно активному регіоні, і землетруси є поширеним явищем. Переважна більшість не завдає жодних травм людям і пошкоджень будівлям.

У січні на схід від Евбеї, другого за величиною острова Греції, стався землетрус магнітудою 4,6.

А нещодавно, 14 березня, у Чорногорії стався землетрус магнітудою 5,4 – поштовхи розбудили багатьох місцевих мешканців.