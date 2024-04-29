На Крите произошло землетрясение магнитудой 4,2

В понедельник утром на южном греческом острове Крит произошло землетрясение магнитудой 4,2.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

По данным Геодинамического института Национальной обсерватории Афин, эпицентр землетрясения находился в 51 км к северу от столицы острова Ираклио.

Ориентировочная глубина землетрясения – 14 километров.

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О пострадавших или разрушениях не сообщается.

В конце марта землетрясение магнитудой 5,7 произошло на юге Греции у побережья западного Пелопоннеса.

А перед этим, 14 марта, в Черногории произошло землетрясение магнитудой 5,4 – толчки разбудили многих местных жителей.