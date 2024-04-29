На Крите произошло землетрясение магнитудой 4,2
Новости — Понедельник, 29 апреля 2024, 12:13 —
В понедельник утром на южном греческом острове Крит произошло землетрясение магнитудой 4,2.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.
По данным Геодинамического института Национальной обсерватории Афин, эпицентр землетрясения находился в 51 км к северу от столицы острова Ираклио.
Ориентировочная глубина землетрясения – 14 километров.
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О пострадавших или разрушениях не сообщается.
В конце марта землетрясение магнитудой 5,7 произошло на юге Греции у побережья западного Пелопоннеса.
А перед этим, 14 марта, в Черногории произошло землетрясение магнитудой 5,4 – толчки разбудили многих местных жителей.
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