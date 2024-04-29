Аеропорт Кишинева змінить правила доступу пасажирів з метою безпеки

З 1 по 16 травня в аеропорт Кишинева пускатимуть лише пасажирів, які мають посадкові квитки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив 29 квітня голова прикордонної поліції Молдови Руслан Галушка, інформує видання Newsmaker.

З 1 травня в аеропорт зможуть потрапити лише люди із посадковими квитками. Решта, у тому числі ті, хто зустрічають пасажирів, повинні будуть очікувати за межами аеропорту.

"Цей захід ввели з метою забезпечення безпеки та щоб уникнути різних неприємних ситуацій, які можуть виникнути в аеропорту", – сказав Галушка.

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Як уточнили в прикордонній поліції, нові правила в Кишинівському аеропорту діятимуть до 16 травня.

Кишинівський аеропорт 25 квітня попередив громадян про перегляд порядку прикордонного контролю та реєстрації пасажирів.

Мандрівників закликали прибувати в аеропорт за три години до вильоту, щоб встигнути пройти всі необхідні процедури. Адміністрація аеропорту зазначила, що більш ретельні перевірки та перегляд процедури реєстрації дозволять забезпечити безпеку пасажирів та співробітників аеропорту.

За останній час почастішали повідомлення про закладені бомби в аеропорту та літаках. Усі повідомлення виявилися неправдивими.

30 червня минулого року у аеропорту Кишинева відкрив вогонь громадянин Таджикистану, якому відмовили у в’їзді на територію Молдови. Він завдав смертельних поранень співробітнику прикордонної поліції та інспектору служби безпеки аеропорту.

А торік у листопаді іноземець, який прибув до Молдови рейсом із Туреччини, втік з аеропорту, не пройшовши паспортний контроль.