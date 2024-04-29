Аэропорт Кишинева изменит правила доступа пассажиров в целях безопасности

С 1 по 16 мая в аэропорт Кишинева будут пускать только пассажиров, имеющих посадочные билеты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил 29 апреля глава пограничной полиции Молдовы Руслан Галушка, информирует издание Newsmaker.

С 1 мая в аэропорт смогут попасть только люди с посадочными билетами. Остальные, в том числе встречающие пассажиров, должны будут ожидать за пределами аэропорта.

"Эту меру ввели с целью обеспечения безопасности и во избежание различных неприятных ситуаций, которые могут возникнуть в аэропорту", – сказал Галушка.

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Как уточнили в пограничной полиции, новые правила в Кишиневском аэропорту будут действовать до 16 мая.

Кишиневский аэропорт 25 апреля предупредил граждан о пересмотре порядка пограничного контроля и регистрации пассажиров.

Путешественников призвали прибывать в аэропорт за три часа до вылета, чтобы успеть пройти все необходимые процедуры. Администрация аэропорта отметила, что более тщательная проверка и пересмотр процедуры регистрации позволят обеспечить безопасность пассажиров и сотрудников аэропорта.

За последнее время участились сообщения о заложенных бомбах в аэропорту и самолетах. Все сообщения оказались ложными.

30 июня прошлого года в аэропорту Кишинева открыл огонь гражданин Таджикистана, которому было отказано во въезде на территорию Молдовы. Он нанес смертельные ранения сотруднику пограничной полиции и инспектору службы безопасности аэропорта.

А в ноябре прошлого года иностранец, прибывший в Молдову рейсом из Турции, скрылся из аэропорта, не пройдя паспортный контроль.