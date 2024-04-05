Орбан вважає, що Західні Балкани мають завершити вступ у ЄС швидше за Україну

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повторив свою позицію про те, що ЄС має зосередити зусилля на завершенні вступу країн Західних Балкан, а "східним розширенням" слід займатися опісля.

Як повідомляє угорське видання Telex, пише "Європейська правда", про це він сказав у публічних коментарях під час зустрічі з лідером боснійських сербів Мілорадом Додіком.

Орбан заявив, що "Європа потребує сербів" і без них "не буде європейської безпеки, об’єднаного ЄС та стабільності".

Угорський лідер зазначив, що у ЄС "багато проблем, але все одно кращої рамки наразі немає", і висловив жаль з приводу того, що країни Західних Балкан досі не в ЄС, хоча, на його думку, рішення давно мало би бути прийняте.

Віктор Орбан заявив, що позиція Угорщини полягає у тому, що першим має завершитися "балканське" розширення ЄС і ближчим часом ресурси варто зосередити на цьому, і лише згодом займатися "набагато складнішим" східним розширенням – тобто вступом України, Молдови та Грузії.

Зазначимо, це вже не перша така заява угорського лідера. Так, кілька місяців тому Орбан заявив, що Сербія повинна стати членом ЄС раніше за Україну, інакше "ми її втратимо".

Орбан зазначив, що "має спеціальну команду, яка буде займатися лише Західними Балканами" під час головування Угорщини у Раді ЄС у липні-грудні 2024 року.

Угорський лідер додав, що Балкани несправедливо постраждали на тлі війни Росії проти України, тому що в іншому разі частина тих коштів, які ЄС надає Україні, могли би піти на проєкти для балканських держав.

Нагадаємо, лідер боснійських сербів Мілорад Додік вручив Орбану орден, яким раніше нагородив також правителя Росії Владіміра Путіна.

Під час візиту у Сараєво Орбан пообіцяв докласти максимум зусиль під час угорського головування у Раді ЄС для того, щоб наблизити вступ Боснії і Герцеговини до ЄС.

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