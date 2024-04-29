Парламент Молдовы планирует осудить незаконную депортацию РФ украинских детей – вицеспикер ВР

Парламент Молдовы рассмотрит резолюцию об осуждении незаконной депортации россиянами украинских детей и необходимости их скорейшего возвращения домой.

Об этом сообщила в понедельник в своем Facebook заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, пишет "Европейская правда".

Кондратюк отметила, что об этом шла речь во время ее рабочей встречи с главой молдавского парламента Игорем Гросу. По ее словам, Гросс пообещал обязательно подготовить и рассмотреть резолюцию в защиту украинских детей.

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"Мы также благодарны Молдове за присоединение к Международной коалиции за возвращение украинских детей. Мы просим Молдову активно продолжать эту деятельность", – отметила Кондратюк.

В свою очередь Игорь Гросу подчеркнул, что на всех международных встречах просит помочь Украине, потому что это также и помощь Молдове.

Напомним, в январе Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию, касающуюся положения украинских детей.

Документ содержит важное политическое подтверждение того, что Россия совершает преступление геноцида, системно похищая украинских детей. Подробно о том, почему это важно, Европейская правда писала в статье.

В апреле прошлого года ПАСЕ приняла революционную резолюцию, в которой признала геноцидом депортацию украинских детей в Россию.