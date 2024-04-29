В Греции суд признал виновными шесть человек в связи со смертельным пожаром 2018 года

В понедельник в Греции суд по делам об уголовных правонарушениях вынес приговоры по реагированию на катастрофический пожар 2018 года в приморском городе Мати в Аттике и прилегающих районах, который унес жизни 104 человек и оставил десятки раненых.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Шесть обвиняемых из 21 были признаны виновными.

В частности, суд признал бывшего начальника греческой пожарной службы Сотириса Терзудиса виновным в убийстве по неосторожности и нанесении телесных повреждений по неосторожности за то, что он отклонил от курса вертолет, который направлялся в Мати.

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Тогдашний заместитель начальника Василис Матайопулос был признан виновным в убийстве по неосторожности из-за гибели девяти человек в море. Кроме того, Иоаннис Фостерис, командир Единого центра координации операций (ESKE), был признан виновным в убийстве по неосторожности.

Николаос Панагиотопулос, бывший глава пожарной службы Аттики, и Хараламбос Чионис, бывший командующий пожарной службы Восточной Аттики, были признаны виновными в убийстве по неосторожности 102 человек и нанесении телесных повреждений по неосторожности 32 лицам. Константинос Ангелопулос, житель Дау-Пентели, со двора которого начался пожар, также был признан виновным.

В то же время суд оправдал ряд сотрудников пожарной службы, Христоса Сироянниса, тогдашнего офицера воздушно-десантных войск ELAS, Иоанниса Капакиса, тогдашнего генерального секретаря гражданской защиты, Рена Дуру, тогдашнего регионального губернатора Аттики, мэров нескольких городов и их заместителей.

Оглашение приговора вызвало гневную реакцию среди родственников жертв и пострадавших от ожогов, присутствовавших в зале суда.

"Они должны были сами пойти в тюрьму. Все они невиновны? Нет никакого правосудия!" – воскликнул родственник одного из пострадавших, который подошел к передней части судебного зала и начал кричать на подсудимых.

"Проклятые, у вас нет стыда! Никаких извинений", – кричал другой родственник жертвы, а многие другие расплакались.

Хотя решение было вынесено в понедельник, риск истечения срока давности остается значительным. Пока решение не станет окончательным, после возможных апелляций в Верховный суд, временные рамки остаются жесткими.

В 2018 году лесной пожар уничтожил курорт Мати и другие приморские районы, разрушив более тысячи домов. Более сотни человек погибли в страшном пожаре.

Люди оказались в ловушке внутри своих домов или на узких улицах, многие не смогли спастись из-за плотной застройки и застроенных выходов на побережье.

Ранее в этом году Греция зафиксировала рекордную среднюю температуру зимой в 11,8 градуса по Цельсию, а с начала апреля температура была чрезвычайно высокой.

Напомним, Европейская служба по вопросам изменений климата Copernicus сообщила, что март 2024 года глобально стал самым теплым в истории наблюдений, и это уже десятый подряд рекордный месяц. Непосредственно в Европе март 2024 года стал вторым самым теплым в истории.