Финляндия просит Frontex помочь в надзоре за границей с РФ до конца октября

Пограничники Frontex, Европейского агентства пограничной и береговой охраны, могут продолжить мониторинг сухопутной границы между Финляндией и Россией до глубокой осени.

Об этом сообщили в департаменте пограничной охраны Финляндии, передает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

"Мы предложили Frontex, чтобы их пограничники помогли нам в мониторинге сухопутной границы на восточной границе до конца октября. Frontex еще не ответил на наш запрос, но мы считаем очень вероятным, что поддержка будет продолжена", – сказал заместитель начальника управления, полковник Марко Саарекс из Департамента пограничной охраны Министерства внутренних дел.

Дальнейшая поддержка Frontex также включает техническое оборудование, то есть в основном патрульные автомобили и оборудование, используемое для контроля сухопутной границы.

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В ноябре-декабре Frontex направил в Финляндию около 50 пограничников и других сотрудников, которые помогали контролировать восточную границу после того, как искатели убежища из России начали массово прибывать к границе.

В январе Пограничная служба договорилась с Frontex о продлении целевой поддержки восточной границы до лета. В конце зимы и весной двадцать пограничников Frontex из разных стран ЕС осуществляли мониторинг сухопутного участка восточной границы.

Численность персонала Frontex останется неизменной до осени.

"Если ситуация на восточной границе ухудшится, мы получим дополнительный персонал от Frontex, если это будет необходимо. Ситуация диктует необходимость, но количество дополнительного персонала может составлять 100-200 пограничников", – говорит Саарекс.

Благодаря продолжению поддержки Frontex пограничная служба хочет обеспечить адекватность и готовность внутренних ресурсов пограничного контроля на случай возможных изменений в пограничной ситуации.

Напомним, правительство Финляндии в апреле оставило границу с Россией закрытой на неопределенный срок, чтобы противодействовать гибридному миграционному кризису.

Также в Финляндии опасаются разлива нефти в Балтийском море из-за "теневого флота" России.