Первый министр Шотландии подал в отставку, не дожидаясь вотума недоверия

Первый министр Шотландии Хумза Юсаф объявил о своей отставке на фоне ожидаемого голосования по вотуму недоверия против него и его правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Лидер Шотландской национальной партии (SNP), который занял эту должность только в марте прошлого года, оказался в центре политического хаоса после того, как в четверг сделал неожиданное заявление о прекращении соглашения о разделе власти с партией "Зеленых".

Юсаф сказал, что это решение, принятое после ожесточенного спора о снижении климатических целей SNP, продемонстрировало "лидерство", поскольку соглашение между сторонами "выполнило свою функцию".

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Но в результате его бывшие союзники-"Зеленые" объединились с консерваторами, лейбористами и либеральными демократами, чтобы поддержать два вотума недоверия: один – ему как лидеру Шотландии, а другой – всему шотландскому правительству.

До того как эти голосования состоятся, Юсаф подал в отставку с должности первого министра Шотландии.

В течение выходных он настаивал на том, что не уйдет в отставку, но в понедельник утром его позиция изменилась, и Sky News сообщили, что он рассматривает возможность подать в отставку.

Объявляя о своей отставке, Юсаф сказал, что он "явно недооценил уровень душевных переживаний и огорчения", которые он вызвал у "Зеленых", когда разорвал с ними связи.

"К моим коллегам по оппозиции, независимо от политической партии, я действительно не имею никакой неприязни и, конечно, не держу ни на кого зла", – сказал он, благодаря свою жену, детей и семью за то, что "терпели меня много лет".

Напомним, предшественница Юсафа Никола Стерджен, которая для многих стала ключевым политиком в борьбе за независимость Шотландии, по собственному решению ушла с поста лидера партии в марте прошлого года. Вместо нее SNP впервые избрала своим руководителем мусульманина – Хумзу Юсафа, который перед этим был министром здравоохранения шотландского правительства.

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