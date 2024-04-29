Чехия не оставит попыток получить от России компенсации за взрывы на складах во Врбетице

Чехия, несмотря на приостановление следствия по делу о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице, продолжит добиваться через дипломатические каналы компенсации от России, которую подозревают в причастности к этой диверсии.

Об этом журналистам 29 апреля заявил представитель Министерства иностранных дел Чехии Мартин Смолек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Как пояснил Смолек, Чехия не сможет заставить Россию сесть за стол переговоров по выплате компенсации, пока в Украине продолжается полномасштабная война. Он не исключил возможности таких переговоров в будущем, но предостерег, что на это может уйти достаточно длительное время.

Представитель чешского МИД в качестве примера привел извинения за участие в оккупации Чехословакии войсками пяти стран Варшавского договора в 1968 году. Венгрия, например, подписалась под этими извинениями только в 2008 году.

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Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан в свою очередь рассказал, что взрывы во Врбетице в 2014 году нанесли ущерб на один миллиард чешских крон. За компенсацией к чешским властям обратились девять тысяч человек, им сейчас выплатили 310 миллионов крон.

Напомним, в чешском городе Врбетице в октябре и декабре 2014 года произошли два взрыва на складах с боеприпасами, арендованными чешской компанией Imex Group. Они привели к значительному ущербу и гибели двух человек.

Чешская полиция считает доказанным, что взрывы совершили сотрудники российской военной разведки. Они хотели помешать доставке боеприпасов в районы, где Россия проводила военные операции.

Из-за того, что подозреваемые находятся в России, которая отказалась сотрудничать с чешской полицией, уголовные следователи не могли начать их уголовное преследование.