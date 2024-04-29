Президент Чехии подписал закон о расширении прав однополых пар

Чешский президент Петр Павел 29 апреля подписал закон, который расширяет права однополых пар в стране, хотя и не легализует браки для них.

Как передает "Европейская правда", это следует из сообщения пресс-службы президента Чехии.

Так называемый закон о партнерстве еще в январе одобрила нижняя палата чешского парламента, а в середине апреля за него проголосовала верхняя палата – Сенат.

Он впервые предоставляет однополым парам в Чехии право на совместное имущество и наследство, а также позволяет усыновлять ребенка партнеру его биологического отца.

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В то же время документ все еще не вводит полноценное усыновление или брак и сохраняет зарегистрированные гражданские партнерства с более ограниченными свободами, которые в Чехии существуют с 2006 года.

Отметим, что Петр Павел ранее поддержал легализацию именно однополых браков в Чехии.

Большинство стран-членов Европейского Союза разрешают однополые браки. Одной из последних их одобрила Греция.