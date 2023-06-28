Президент Чехії підтримує легалізацію одностатевих шлюбів

Чеський президент Петр Павел у зверненні до конференції в Сенаті країни, присвяченій легалізації одностатевих шлюбів, назвав неприпустимим обмеження в правах частини суспільства через її сексуальну орієнтацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Павел у зверненні зауважив, що тема легалізації одностатевих шлюбів викликає великі пристрасті й призводить до емоційних дебатів, в яких губляться права людей і їхніх дітей. Він зауважив, що, згідно з опитуваннями, чехи виступають за шлюб для всіх.

"Насправді не йдеться про революцію, а лише про справедливі правові рамки для пар і сімей, які вже існують і є частиною нашого суспільства", – сказав президент Чехії.

На підтримку легалізації одностатевих шлюбів висловились і присутні у залі спікери нижньої та верхньої палати парламенту Чехії – Маргарита Пекарова Адамова й Томаш Вистрчіл.

Емоційний виступ Пекарової Адамової зірвав оплески в залі. Вона назвала свого чоловіка найважливішою людиною та опорою у своєму житті. "Коротше кажучи, я хочу, щоб інші могли це відчути. Що в цьому такого незрозумілого?" – емоційно сказала спікерка.

Поправки до Цивільного кодексу Чехії, які парламент намагається поставити на голосування щонайменше з травня, передбачають, що люди однієї статі матимуть у шлюбі такі ж права, які зараз мають жінка й чоловік: наявність спільного майна, право на пенсію вдівця та вдови, права та обов'язки щодо дітей, а також доступ до замісної сімейної опіки.

У результаті зареєстровані цивільні партнерства, які зараз можуть укладати геї та лесбійки та які існують у Чехії з 2006 року, практично зникнуть як інститут.

Одностатеві шлюби нині можуть укладати громадяни п’ятнадцяти держав-членів ЄС, ще сім – визнають інші форми негетеросексуального партнерства. Незабаром до переліку країн, де легалізовані одностатеві шлюби, долучиться Естонія.