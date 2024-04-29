На востоке Франции подтопления и перебои с транспортом: за сутки выпала месячная норма осадков

В регионе вокруг французского города Лион на востоке страны за воскресенье выпала месячная норма дождя, что привело к подтоплениям и перебоям с движением транспорта.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Количество осадков в течение воскресенья 28 апреля побило рекорд для апреля, державшийся с 1948 года. Обильные дожди шли напролет все сутки.

Пожарные в регионе совершили многочисленные выезды, чтобы помогать людям откачивать воду из подвалов и убирать с дорог поваленные ветром деревья.

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Avec plus de 100 mm tombés sur le sud lyonnais, le ruissellement devient parfois important comme ici à Feyzin.

Vidéo: Aissatou Naomi Aaron Stephen pic.twitter.com/F9dWhspxEG – Lyon Météo (@LyonMeteo69) April 28, 2024

Многочисленные проблемы возникли и на железнодорожных путях вокруг Лиона. Одна электричка с 200 пассажирами сошла с рельсов из-за того, что под путями размыло грунт, два человека получили незначительные травмы.

📸 Déraillement du TER Firminy-Lyon Perrache à la suite d’un éboulement sur les voies entre Grigny et Vernaison

Images fournies par la @SNCFVoyageurs @SNCFTERAURA @F3Rhone_Alpes pic.twitter.com/8OQP3Ck3BL – Léo Chapuis (@leo_chapuis) April 28, 2024

На трассе A43 перекрыли подтопленный участок дороги.

Местные власти призвали жителей пристально следить за ситуацией и избегать несрочных поездок. Сильные дожди в регионе могут занять еще несколько дней.

Напомним, в начале апреля из-за сильных ливней в регионе Бургундия подтопило отдельные пригороды Парижа, а в самой столице Сена затопила набережные, из-за чего отменили некоторые подготовительные мероприятия к Олимпийским играм и меняли маршрут парижского марафона.