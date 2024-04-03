Белый дом пообещал продолжать искать способы для экстренной помощи Украине

В администрации президента США Джо Байдена продолжат искать возможности предоставить Украине экстренную помощь вроде той, которую в марте передали Киеву.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Голос Америки".

По его словам, администрация президента уже приняла альтернативные меры для поддержки Украины без одобрения Конгресса, когда в прошлом месяце Пентагон выделил Киеву экстренный пакет помощи на 300 миллионов долларов.

"Мы будем продолжать искать и смотреть, что еще мы можем сделать, но, откровенно говоря, наши руки здесь связаны. Нам нужно одобрение запроса на дополнительное финансирование", – отметил Кирби.

Он отметил, что украинские командиры на местах принимают трудные решения относительно того, какие позиции они будут занимать, какое оружие они будут использовать, а в некоторых местах, как на Донбассе, добавил представитель Белого дома, они теряют позиции.

Ранее США объявили о передаче Украине пакета помощи по безопасности на сумму 300 миллионов долларов – первого в 2024 году – на фоне блокирования дополнительного финансирования в американском Конгрессе.

В Министерстве обороны США объяснили, что этот пакет помощи по безопасности Украине на сумму 300 миллионов долларов стал "уникальным случаем" на фоне блокирования дополнительного финансирования в Конгрессе.

Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон анонсировал, что пакет помощи Украине будет включать "некоторые важные нововведения", среди которых – возможное выделение помощи в кредит.

Как известно, одобрение Конгрессом США более 60 миллиардов долларов помощи для Украины сейчас блокируют республиканцы в Палате представителей. Белый дом неоднократно предостерегал, что это существенно вредит военным усилиям Киева на поле боя.