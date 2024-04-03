Байден раскритиковал Израиль за удар по гуманитарным работникам в Газе

Президент США Джо Байден раскритиковал Израиль после того, как в Газе в результате авиаудара погибли семь сотрудников World Central Kitchen (WCK), в том числе один американец.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление обнародовал Белый дом.

По словам президента, он "возмущен и разбит смертями" гуманитарных работников, а также призвал Еврейское государство к быстрому расследованию.

"Инциденты, подобные вчерашнему, просто не должны происходить. Израиль также не сделал достаточно для защиты гражданского населения", – отметил Байден.

Он добавил, что Израиль пообещал провести тщательное расследование того, почему машины гуманитарных работников поразили авиаудары.

"Это расследование должно быть быстрым, оно должно привлечь виновных к ответственности, а его результаты должны быть обнародованы", – указал президент США.

Байден также заявил, что будет продолжать давить на Израиль с целью содействия гуманитарной помощи, и что он "настаивает на немедленном прекращении огня как части соглашения об освобождении заложников".

Заявление президента США стало одним из нескольких, сделанных западными лидерами, которые осудили авиаудар, среди которых были премьеры Великобритании Риши Сунак и Испании Педро Санчес.

Погибшие работники ехали в двух бронированных автомобилях WCK и попали под удар, когда колонна выезжала со склада после разгрузки более 100 тонн гуманитарной продовольственной помощи, привезенной в Газу морем.

Граждане Австралии, Великобритании и Польши были среди семи человек, которые работали в World Central Kitchen и погибли в результате удара.