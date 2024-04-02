Прем'єр Іспанії закликав Ізраїль з'ясувати обставини удару по гуманітарних працівниках в Газі

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Ізраїль повинен з'ясувати обставини загибелі внаслідок авіаудару сімох людей, які працювали у World Central Kitchen (WCK) в центральній частині Гази.

Заяву Санчеса наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Загиблі працівники їхали в двох броньованих автомобілях WCK і потрапили під удар, коли колона виїжджала зі складу після розвантаження понад 100 тонн гуманітарної продовольчої допомоги, привезеної в Газу морем.

"Я сподіваюся і вимагаю, щоб ізраїльський уряд якнайшвидше з'ясував обставини цієї жорстокої атаки, яка забрала життя семи гуманітарних працівників, які не робили нічого, крім як допомагали", – заявив Санчес, який відвідував табір для палестинських біженців Джабаль ель-Хусейн в столиці Йорданії Аммані.

"Необхідно, щоб Ізраїль дозволив доступ до гуманітарної допомоги в Газі, як того вимагають різні міжнародні органи, в тому числі Міжнародний суд (ООН)", – додав іспанський прем’єр.

Раніше у вівторок Санчес написав пост у Twitter (X), в якому зазначив, що він "нажаханий" загибеллю працівників WCK і назвав їхню "солідарність, альтруїзм і відданість тим, хто цього потребує" джерелом гордості для іспанського уряду.

Санчес відвідує Йорданію, Катар і Саудівську Аравію, щоб обговорити конфлікт в Газі і ділове партнерство в регіоні.

ЗМІ раніше повідомили, що Санчес заявив журналістам під час турне по Близькому Сходу, що його уряд планує до липня визнати Палестинську державу.