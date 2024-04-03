Россия требует ответов от Запада из-за взрывов на "Северных потоках"

Генеральная прокуратура России обратилась к западным странам с письмом, в котором требует соблюдать международные обязательства по осуществлению правосудия при расследовании взрывов на газопроводах "Северного потока" и "террористических актов" в России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Москва продемонстрировала свое разочарование "безрезультатностью расследований" некоторых иностранных государств относительно взрывов в сентябре 2022 года на трубопроводах, предназначенных для транспортировки российского газа в Западную Европу.

Дания прекратила свое расследование в феврале после того, как Швеция закрыла свое расследование и передала обнаруженные ею доказательства немецким следователям.

Генеральный прокурор России заявил, что письма были направлены Кипру, Франции, Германии и США после того, как российские законодатели и общественные деятели обратились с просьбой предоставить информацию о расследовании.

В письмах говорится о возможной причастности отдельных лиц и организаций к планированию и финансированию некоторых террористических актов в России, а также взрывов на газопроводе "Северный поток".

В тексте прямо не упоминается нападение на московский концертный зал в прошлом месяце, когда погибло более 140 человек.

Россия и Запад обвиняют друг друга во взрывах на газопроводе. Обе стороны отрицают свою причастность.

Кремль назвал ситуацию с расследованием "близкой к абсурду".

Напомним, в марте 2023 года в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы. Позже медиа утверждали, что разведка Нидерландов якобы узнала о плане осуществления диверсии украинцами и предупредила об этом США.

Украина отрицает свою причастность к подрыву "Северных потоков".