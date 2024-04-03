Генсек НАТО про загрозу нового наступу Росії: Вона постійно нарощує військову потужність

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що Росія постійно нарощує військову потужність, і тому для членів Альянсу важливо перейти від короткострокових до довгострокових зобов’язань підтримки України.

Про це він сказав перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі 3 квітня, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

Коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про можливість нового масштабного наступу Росії у травні-червні, Столтенберг зазначив, що НАТО "постійно бачить нарощування військової потужності з боку Росії".

"Ми бачимо, як вони отримують значні обсяги боєприпасів та зброї з Північної Кореї та Ірану. І як Росія змогла перевести економіку на воєнні рейки. І як Москва готова платити дуже високу ціну – як людьми, так і технікою – для мінімальних здобутків на полі бою в Україні, практично не зважаючи на людські життя", – додав він.

Генсек Альянсу підкреслив, що саме це підкреслює необхідність союзників робити більше – не лише для задоволення нагальних потреб Києва, а й для створення більш довгострокових структур.

"Від короткотермінових оголошень і пропозицій – до багаторічних, багатосторонніх зобов’язань. Аби гарантувати передбачуваність і стабільність нашої підтримки, аби якраз вирішити те, що ми бачили з боку Росії – нарощування військової потужності у довгостроковій перспективі", – підсумував Столтенберг.

У лютому глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що після президентських "виборів" у березні Росія може почати ще один великий наступ в Україні.

Тоді ж аналітики Північноатлантичного альянсу говорили, що вважають нереальним перехід російської армії до наступу в Україні.