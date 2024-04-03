Генсек НАТО об угрозе нового наступления России: Она постоянно наращивает военную мощь

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Россия постоянно наращивает военную мощь, и поэтому для членов Альянса важно перейти от краткосрочных к долгосрочным обязательствам поддержки Украины.

Об этом он сказал перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе 3 апреля, отвечая на вопрос "Европейской правды".

Комментируя заявление президента Владимира Зеленского о возможности нового масштабного наступления России в мае-июне, Столтенберг отметил, что НАТО "постоянно видит наращивание военной мощи со стороны России".

"Мы видим, как они получают значительные объемы боеприпасов и оружия из Северной Кореи и Ирана. И как Россия смогла перевести экономику на военные рельсы. И как Москва готова платить очень высокую цену – как людьми, так и техникой – для минимальных достижений на поле боя в Украине, практически не считаясь с человеческими жизнями", – добавил он.

Генсек Альянса подчеркнул, что именно это подчеркивает необходимость союзников делать больше – не только для удовлетворения насущных потребностей Киева, но и для создания более долгосрочных структур.

"От краткосрочных объявлений и предложений – к многолетним, многосторонним обязательствам. Чтобы гарантировать предсказуемость и стабильность нашей поддержки, чтобы как раз решить то, что мы видели со стороны России – наращивание военной мощи в долгосрочной перспективе", – подытожил Столтенберг.

В феврале глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что после президентских "выборов" в марте Россия может начать еще одно крупное наступление в Украине.

Тогда же аналитики Североатлантического альянса говорили, что считают нереальным переход российской армии к наступлению в Украине.