Голова МЗС Латвії підтвердив ідею генсека НАТО створити фонд у $100 млрд для України

Очільник латвійського Міністерства закордонних справ Кріш’яніс Каріньш підтвердив, що генсек НАТО Єнс Столтенберг справді запропонував створити багаторічний фонд на підтримку України в розмірі 100 мільярдів доларів.

Про це він сказав перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі 3 квітня, передає "Європейська правда".

На прохання прокоментувати повідомлення щодо фонду в розмірі $100 млрд, Каріньш заявив: "Я гадаю, що ця пропозиція, яка є в генерального секретаря (НАТО. – Ред.), є дуже хорошою".

"Це напрямок, у якому ми маємо мислити – як зібрати наші ресурси, аби бути ефективнішими в допомозі України", – додав він.

Очільник МЗС Латвії зазначив, що нині обговорюються різні пропозиції щодо фінансування такого фонду. Він нагадав, що латвійський уряд зобов’язався виділяти 0,25% ВВП країни на підтримку Києва.

"Є різні способи це робити, але безумовно, якщо ми всі скинемось 0,25% ВВП на підтримку України, то фінансові проблеми України будуть вирішені", – вважає Каріньш.

Раніше генсек Альянсу заявив, що союзники мають забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі на тлі обговорень щодо пропозиції фонду на 100 млрд євро.

Як стало відомо "ЄвроПравді", дискусії щодо створення нового багаторічного фонду підтримки України в межах Північноатлантичного альянсу, як очікується, триватимуть до саміту НАТО, що має пройти в липні.