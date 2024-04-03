Глава МИД Латвии подтвердил идею генсека НАТО создать фонд в $100 млрд для Украины

Глава латвийского Министерства иностранных дел Кришьянис Кариньш подтвердил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг действительно предложил создать многолетний фонд в поддержку Украины в размере 100 миллиардов долларов.

Об этом он сказал перед встречей министров иностранных дел стран НАТО 3 апреля, передает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

На просьбу прокомментировать сообщение о фонде в размере $100 млрд, Кариньш заявил: "Я думаю, что это предложение, которое есть у генерального секретаря (НАТО. – Ред.), очень хорошее".

"Это направление, в котором мы должны мыслить – как собрать наши ресурсы, чтобы быть более эффективными в помощи Украине", – добавил он.

Глава МИД Латвии отметил, что сейчас обсуждаются различные предложения по финансированию такого фонда. Он напомнил, что латвийское правительство обязалось выделять 0,25% ВВП страны на поддержку Киева.

"Есть разные способы это делать, но, безусловно, если мы все скинемся по 0,25% ВВП на поддержку Украины, то финансовые проблемы Украины будут решены", – считает Кариньш.

Ранее генсек Альянса заявил, что союзники должны обеспечить поддержку Украины в долгосрочной перспективе на фоне обсуждений по предложению фонда на 100 млрд евро.

Как стало известно "ЕвроПравде", дискуссии по созданию нового многолетнего фонда поддержки Украины в рамках Североатлантического альянса, как ожидается, продлятся до саммита НАТО, который должен пройти в июле.