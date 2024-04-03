Блинкен объяснил, при каких условиях Путин сможет принять участие в саммите G20

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал возможность приглашения главы РФ Владимира Путина на саммит G20, который состоится в Бразилии.

Об этом он сказал в интервью телеканалу LCI, текст которого приводит Госдеп США, сообщает "Европейская правда".

По словам Блинкена, приглашение Путина на саммит возможно, если государства-участники G20 достигнут консенсуса.

"Если будет консенсус между всеми членами и если это будет полезно, то да", – отметил госсекретарь, отвечая на вопрос о возможности приглашения главы Кремля.

В то же время, по словам Блинкена, пока "трудно представить, как это может быть полезно и как может быть достигнут консенсус между всеми членами".

"Идея никогда не заключалась в том, чтобы устранить Россию или господина Путина. Именно действия, политика России и господина Путина вызывают то, что происходит в отношениях России с "двадцаткой" или "семеркой", со всем миром. Поэтому, если политика изменится, мы ничего не исключаем. Проблема в том, что пока у нас нет никаких доказательств того, что политика меняется", – сказал он.

Заявление Блинкена перекликается с недавними высказываниями французского президента Эмманюэля Макрона, который говорил, что для приглашения Путина на саммит нужно согласие всех других членов этого объединения.

Владимир Путин пропустил прошлогодний саммит G20 в столице Индии, избегая возможного политического осуждения и любого риска ареста по ордеру Международного уголовного суда.

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