Глава МИД Чехии: Нам нужно больше денег и больше снарядов для Украины

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что чешская инициатива по поставке Украине сотен тысяч снарядов все еще нуждается в дополнительном финансировании.

Об этом он сказал перед встречей министров иностранных дел стран НАТО 3 апреля, передает с Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Липавский отметил, что "нам нужно больше денег" для поставки Украине боеприпасов.

"И нам нужно больше боеприпасов для Украины, потому что все еще Россия способна производить много, гораздо больше, чем Украина может использовать на поле боя. К сожалению, на войне эта математика имеет значение", – пояснил он.

"Поэтому мы хотим, чтобы Украина была способна защитить себя от российской агрессии. От этой инициативы зависит поставки снарядов Украине, поэтому я призываю фактически всех пообещать вложиться (в нее. – Ред.)", – добавил глава чешского МИД.

Ранее СМИ сообщали, что участники инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины за пределами Европы подписали соглашение, в рамках которого Киев получит миллион боеприпасов – больше, чем планировали.

Всего к чешской инициативе присоединились 15 стран, в частности, Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Португалия, Бельгия, Польша и Канада. Не все из них публично объявили, какую именно сумму внесли для закупки снарядов.

Чехия заявляла, что число боеприпасов для Украины в рамках ее инициативы может потенциально вырасти до 1,5 миллиона.