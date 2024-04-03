Шредер заявив, що "вибори" Путіна були вільними

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер вкотре став на захист своєї позиції щодо Росії та її лідера Владіміра Путіна.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на n-tv, Шредер заявив у документальному фільмі, який вийде в ефір на телеканалі ARD у неділю з нагоди його 80-річчя.

Шредер висловив переконання, що так звані "вибори" президента Росії були вільними – попри консенсус на Заході, що це не так.

"Є вільні вибори, ви не можете цього заперечувати", – ствердив ексканцлер.

За словами Шредера, опозиції в Росії немає, але немає і "прямої заборони" на опозицію. Він сказав про це попри те, що кількох кандидатів, у тому числі противників війни Путіна, в РФ не допустили до березневих виборів.

Стверджувати, що в Росії немає вільного волевиявлення, так само неправильно, як і вважати, що РФ – це демократія, заснована на англійській моделі, сказав колишній канцлер. Але він відкинув позицію держав Заходу, які вирішили ізолювати Росію.

"Краще ще більше дистанціюватися і звести відносини до нуля. Тоді все стане краще", – сказав з іронією Шредер.

Він, як і раніше, виступає за "готовність до діалогу" з Росією.

Раніше колишній канцлер чітко дав зрозуміти, що він вірний своїй дружбі з Путіним більш ніж через два роки після відкритого нападу Росії на Україну. Шредер обґрунтував це тим, що його добрі зв'язки з Кремлем, можливо, допоможуть покласти край війні в Україні: "Ми багато років розумно працювали разом. Можливо, це все ще може допомогти знайти рішення шляхом переговорів, я не бачу іншого рішення".

Раніше Шредер підтримав чинного канцлера Олафа Шольца, який відмовився постачати Україні ракети Taurus.

У жовтні минулого року Шредер розповідав, що США нібито зірвали "мирні переговори" між Україною і Росією на початку повномасштабного вторгнення, а його Київ запрошував як посередника.