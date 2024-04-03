Шредер заявил, что "выборы" Путина были свободными

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в очередной раз стал на защиту своей позиции в отношении России и ее лидера Владимира Путина.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на n-tv, Шредер заявил в документальном фильме, который выйдет в эфир на телеканале ARD в воскресенье по случаю его 80-летия.

Шредер убежден, что так называемые "выборы" президента России были свободными – несмотря на консенсус на Западе, что это не так.

"Есть свободные выборы, вы не можете этого отрицать", – утверждает экс-канцлер.

По словам Шредера, оппозиции в России нет, но нет и "прямого запрета" на оппозицию. Он сказал об этом, несмотря на то, что нескольких кандидатов, в том числе противников войны Путина, в РФ не допустили к мартовским выборам.

Утверждать, что в России нет свободного волеизъявления, так же неправильно, как и считать, что РФ – это демократия, основанная на английской модели, сказал бывший канцлер. Но он отверг позицию государств Запада, решивших изолировать Россию.

"Лучше еще больше дистанцироваться и свести отношения к нулю. Тогда все станет лучше", – сказал с иронией Шредер.

Он по-прежнему выступает за "готовность к диалогу" с Россией.

Ранее бывший канцлер четко дал понять, что он верен своей дружбе с Путиным более чем через два года после нападения России на Украину. Шредер обосновал это тем, что его хорошие связи с Кремлем, возможно, помогут положить конец войне в Украине: "Мы много лет разумно работали вместе. Возможно, это все еще может помочь найти решение путем переговоров, я не вижу другого решения".

Ранее Шредер поддержал действующего канцлера Олафа Шольца, который отказался поставлять Украине ракеты Taurus.

В октябре прошлого года Шредер рассказывал, что США якобы сорвали "мирные переговоры" между Украиной и Россией в начале полномасштабного вторжения, а его Киев приглашал в качестве посредника.